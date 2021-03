Stand: 28.03.2021 15:06 Uhr Stralsund: Diebe stehlen teures Werkzeug

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben Unbekannte Werkzeuge und Vermessungsgeräte im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Sie seien am Sonnabend gewaltsam auf das Gelände einer Firma für Baugrunderkundung und Brunnenbau gelangt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort brachen sie demnach mehrere Container und zwei Firmenfahrzeuge auf und stahlen die hochwertigen Geräte. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf rund 50.000 Euro. | 28.03.2021 15:06