Stralsund: Bundeswehr wirbt um Nachwuchs

Zum "Tag der Bundeswehr" haben am Sonnabend in Stralsund Soldaten von Heer, Luftwaffe und Marine um Nachwuchs geworben. Mit einem Fest auf der Hafeninsel wollte auch die Marinetechnikschule Parow Neugier bei jungen Menschen wecken. Insgesamt präsentierten sich die Streitkräfte am Sonnabend an 14 Standorten in ganz Deutschland. Zur offiziellen Veranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern kamen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Generalinspekteur Eberhard Zorn.

Merkel war als Bundestagsabgeordnete in ihren Wahlkreis nach Stralsund gekommen. In ihrer Rede lobte sie die Bundeswehr. 250.000 Soldaten und Zivilbeschäftigte in der Bundeswehr sorgten jeden Tag dafür, dass Deutschland in Sicherheit und Frieden leben kann, so die Bundeskanzlerin. Heute sei der Tag, zu sagen, was Tolles in der Bundeswehr geleistet werde.

Vereidigung auf dem Marktplatz

Bereits am Vormittag hielten vor dem Stralsunder Rathaus 94 Rekruten der Marinetechnikschule Parow ihr feierliches Gelöbnis ab. Die Frauen und Männer haben am 1. April ihre dreimonatige Grundausbildung im Marinebereich begonnen. Unter dem Motto „Willkommen Neugier“ zeigten Soldaten von Marine, Herr und Luftwaffe direkt an der Kaikante vor dem Ozeaneum ihre Arbeit und stellten ihre jeweiligen Aufgabe vor.

Live-Übertragung im Internet

Erstmals gab es zum "Tag der Bundeswehr" eine Live-Sendung auf dem YouTube Kanal der Bundeswehr. Damit will das Bundesverteidigungsministerium um Nachwuchs werben. Übertragen wurden unter anderem die Vorführungen der Taucher und Flieger und die gemeinsame Übung mit den Seenotrettern. Dazu gab es Interviews mit Soldaten im Einsatz bei der Unifil-Mission.

Marinetechnikschule zum zweiten Mal dabei

Die Marinetechnikschule Parow richtete den Tag der Bundeswehr zum zweiten Mal gemeinsam mit ihrer Partnerstadt Stralsund aus. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 12.000 Besuchern. Die Marinetechnikschule bildet unter anderem Techniker für alle Marineschiffe und deren Waffensysteme aus. Nach Bundeswehrangaben sind an der Schule rund 600 Menschen beschäftigt. Etwa 100 von ihnen sind zivile Mitarbeiter, die vor allem in der Verwaltung tätig sind. Pro Jahr absolvieren rund 4.000 Soldaten einen Lehrgang an der Schule.

