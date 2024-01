Stand: 27.01.2024 07:22 Uhr Stralsund: Auto in Brand gesetzt - Zeuge filmt die Tat

Ein Mann hat in der Nacht zu Sonnabend mutmaßlich ein Auto in Stralsund in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei war die Heckscheibe eines Chevrolets eingedrückt und die Rücksitzbank angezündet worden. Ein Zeuge hatte die Tat gefilmt und konnte den Tatverdächtigen beschreiben. Der 44-jährige Verdächtige ist bereits polizeibekannt. Die Beamten trafen den Mann in seiner Wohnung an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,73 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Brandstiftung erstattet. Der Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

