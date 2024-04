Stand: 15.04.2024 07:37 Uhr Stralsund: 160.000 Euro für Rathaussanierung

In Stralsund wird von Montag an das Rathaus eingerüstet und saniert. Nach Angaben der Stadt haben Wind und Wetter Spuren an der 700 Jahre alten Fassade hinterlassen. Deswegen werden bis September Fenster aufgearbeitet, Ziegel ausgetauscht und Grünspan entfernt. Die Kosten dafür liegen bei rund 160.000 Euro. Die letzte Sanierung wurde 2011 abgeschlossen.

