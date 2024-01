Stand: 31.01.2024 05:05 Uhr Stralsund: 1.200 Menschen demonstrieren gegen Rechtsextremismus

Auf dem Alten Markt in Stralsund haben mehr als 1.200 Menschen gegen Rechtsextremismus protestiert. Nach Angaben der Organisatoren des Jugendverbandes Jungsozialisten, kurz Jusos, hatten sich der Demo weitere Parteien und Vereine der Protestaktion angeschlossen. Es gehe darum ein Zeichen gegen Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit zu setzen, heißt es von den Jusos Vorpommern-Rügen. Denn dafür sei in "ihrem" Landkreis kein Platz. Auf der Bühne standen Teilnehmende und Redner - auch Ministerpräsidentin Schwesig kam zu der Kundgebung. An einer ersten Versammlung in der vergangenen Woche hatten 1.200 Menschen teilgenommen, so die Polizei.

Weitere Informationen Stralsund: Demonstration gegen Rechtsextremismus

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.01.2024 | 20:00 Uhr