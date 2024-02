Stand: 24.02.2024 12:00 Uhr Vorpommern-Greifswald: 50 Millionen Euro für Breitbandausbau

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald kann mit mehr als 50 Millionen Euro den Breitbandausbau in der Region vorantreiben. Nach Angaben des Landrats Michael Sack (CDU) erhält der Kreis die Mittel aus dem Bundesprogramm "Graue Flecken". Derzeit laufe eine europaweite Ausschreibung für Telekommunikationsunternehmen, die weitere Haushalte in der Region ans schnelle Internet anschließen sollen. Dies passiere parallel zum bereits seit mehreren Jahren laufenden Ausbau, so Sack.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald Netzwelt