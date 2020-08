Stand: 15.08.2020 16:16 Uhr - NDR 1 Radio MV

Sternberg: Autofahrer stirbt nach Frontal-Crash

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem Mecklenburgring in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Sonnabendmittag ein Mann ums Leben gekommen. Der 49-Jährige war nach Polizeiangaben auf der Bundesstraße 104 /192 stadtauswärts unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Autofahrer bewußtlos hinterm Steuer

Ein Autofahrer konnte dem Mann noch ausweichen und fuhr auf den Gehweg. Der hinter ihm fahrende Wagen stieß frontal mit dem Auto des 49-Jährigen zusammen, ein weiteres Auto fuhr auf. Den mutmaßliche Unfallverursacher fanden Ersthelfer bewußtlos hinter seinem Steuer. Rettungskräfte versuchten vergeblich, den Mann wiederzubeleben. Er starb noch an der Unfallstelle.

Gesundheitliche Probleme nicht ausgeschlossen

Für die Bergung sperrte die Polizei die Bundesstraße komplett ab. Vor Ort waren 18 Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Sternberg, Notfallseelsorger sowie Sachverständige der Dekra. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Ermittler schließen nach derzeitigem Stand mögliche gesundheitliche Probleme nicht aus.

Weitere Informationen 19 Bilder NDR Info Hintergrund: Die Retter am Unfallort NDR Info Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 15.08.2020 | 16:00 Uhr