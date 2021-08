Stand: 02.08.2021 11:57 Uhr Stavenhagen: Schulbetrieb läuft nach Bombendrohung wieder

Nach einer Bombendrohung an einer Gesamtschule in Stavenhagen ist der Schulbetrieb wieder aufgenommen worden. Der Polizei zufolge wird ein Tatverdächtiger bereits vernommen. In der Kooperativen Gesamtschule hatte es am Morgen eine telefonische Bombendrohung gegeben. Daraufhin evakuierte und sperrte die Schulleitung alle Gebäude. Der Polizeieinsatz ist bereits am Vormittag beendet worden. Laut Polizei bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Schüler und Lehrer. Mittlerweile läuft der Schulbetrieb wieder.

