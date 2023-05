Stand: 25.05.2023 15:26 Uhr Stavenhagen: Klärschlammverbrennungsanlage soll Fernwärme liefern

Die Stadt Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) will ihre Einwohner in den nächsten Jahren komplett mit Fernwärme versorgen. Dazu wurde nun ein Vertrag mit der Firma EEW Stavenhagen abgeschlossen. Diese soll aus ihrer Klärschlammverbrennungsanlage Abwärme an die städtische Wärmeversorgungsgesellschaft liefern. In den kommenden Jahren ist zudem geplant, das Fernwärmenetz auszubauen und um das benachbarte Jürgenstorf zu erweitern. Damit wäre Stavenhagen von fossilen Energieträgern unabhängig und die Preise stabil, so der Wärmeversorger.

