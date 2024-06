"Startchancen"-Programm: 17 Millionen Euro für 72 Schulen in MV Stand: 03.06.2024 15:23 Uhr Die Bundesregierung will mit dem sogenannten Startchancen-Programm die Lage von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen verbessern. In Mecklenburg-Vorpommern werden

Die Bundesregierung stellt in den kommenden zehn Jahren jeweils zwei Milliarden Euro für die Bundesländer bereit: Mecklenburg Vorpommern bekommt davon 17 Millionen. Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) hat dazu nun Details vorgestellt. Landesweit werden demnach insgesamt 72 Schulen aller Schultypen an 70 Standorten im Land von den Fördermitteln profitieren. Immer noch sei es so, dass der Bildungserfolg von Schülern und Schülerinnen stark von der sozialen Herkunft abhänge, sagte Bildungsministerin Oldenburg.

Benachteiligte Kinder sollen gezielt gefördert werden

Deshalb liege der Schwerpunkt bei den Grundschulen: Ziel des Startchancen- Programms ist es, Kinder die in Armut leben oder es schwerer haben, weil sie zum Beispiel aus Migrantenfamilein stammen, so früh wie möglich gezielter und mehr zu fördern - vor allem bei den Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen.

Zuschüsse vom Bund, Land und den Schulträgern

Zu den jährlich 17 Millionen Euro vom Bund kommen auch noch Zuschüsse von Land und von den Schulträgern. Eine kleine Grundschule könnte so zum Beispiel auf 130.000 Euro Fördermittel jährlich kommen, hieß es. Das Geld kann nach einem vorgegeben Schlüssel in bauliche Maßnahmen, Fachpersonal und in die konkrete Lernförderung investiert werden.

Liste der Schulen im "Startchancen-Programm" in Mecklenburg-Vorpommern:

Anklam: Grundschule "Gebrüder Grimm", Grundschule "Villa Kunterbunt"

Bad Doberan: Regionale Schule mit Grundschule Buchenberg

Barth: Zentrale Grundschule "Friedrich-Adolf-Nobert" Barth

Demmin: Grundschule "Heinrich Zille"

Friedland: Grundschule "Am Wall"

Greifswald: Grundschule "Erich Weinert", Grundschule "Greif", Grundschule "Martin-Andersen-Nexö", Integrierte Gesamtschule "Erwin Fischer"

Grimmen: Grundschule "Dr. Theodor Neubauer"

Güstrow: Grundschule "An der Nebel", Regionale Schule mit Grundschule "Schule am Inselsee"

LK Ludwigslust -Parchim: Regionales Berufliches Bildungszentrum des Landkreises Ludwigslust-Parchim

LK Mecklenburgische Seenplatte: Regionales Berufliches Bildungszentrum Müritz, Regionales Berufliches Bildungszentrum Neubrandenburg

LK Nordwestmecklenburg: Berufliche Schule des Landkreises Nordwestmecklenburg in Wismar

LK Rostock: Regionales Berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock

LK Vorpommern-Greifswald: Regionales Berufliches Bildungszentrum Greifswald - Europaschule, Regionales Berufliches Bildungszentrum des Landkreises Vorpommern-Greifswald Wolgast

LK Vorpommern-Rügen: Regionales Berufliches Bildungszentrum des Landkreises Vorpommern-Rügen

Ludwigslust: Regionale Schule "P. J. Lenné"

Neubrandenburg: Grundschule "Datzeberg", Grundschule Nord "Am Reitbahnsee", Grundschule Ost "H. Ch. Andersen" Europaschule", Regionale Schule "Am Lindetal", Regionale Schule "Nord"

Neustrelitz: Grundschule "Kiefernheide" - Europaschule

Parchim: Grundschule "West"

Grundschule Ueckertal

Ribnitz-Damgarten: Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"

Rostock: Grundschule "Am Mühlenteich", Grundschule "Am Taklerring", Grundschule an den Weiden" RostockToitenwinkel, Grundschule mit schulartunabhängiger Orientierungsstufe "Kleine Birke", Grundschule "Lütt Matten", Grundschule "Ostseekinder", Grundschule "Rudolf Tarnow", Grundschule "Schmarl", Regionale Schule "Baltic-Schule", Regionale Schule "Krusensternschule", Regionale Schule "Nordlicht-Schule", Regionale Schule "Otto-Lilienthal-Schule", Regionale Schule "Störtebeker-Schule", Schulcampus Evershagen, Berufliche Schule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock -Dienstleistung und Gewerbe

Schwerin: Grundschule im Campus am Turm, Grundschule "Lankow", Grundschule am Mueßer Berg, "Astrid Lindgren Schule" - Regionale Schule mit Grundschule, Integrierte Gesamtschule "Bertolt Brecht", Regionale Schule "Werner von Siemens", Regionales Berufliches Bildungszentrum der Landeshauptstadt Schwerin -Technik

Stralsund: Grundschule "Juri Gagarin", Grundschule "Karsten Sarnow", Grundschule "Ferdinand von Schill", Regionale Schule "Marie Curie"

Strasburg: Grundschule Strasburg

Torgelow: Pestalozzi-Grundschule, Regionale Schule "Albert Einstein"

Waren: Grundschule "Am Papenberg", Grundschule "Käthe Kollwitz"

Wismar: Grundschule am Friedenshof, Hanse-Grundschule, Regionale Schule "Bertolt Brecht", Regionale Schule "Ostsee-Schule"

Wolgast: Grundschule Wolgast, Regionale Schule "G. L. Th. Kosegarten"

