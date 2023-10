Schulabschlüsse in MV: Deutsch und Mathe weiter unbefriedigend Stand: 11.10.2023 16:36 Uhr Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) hat eine Bilanz der Abschlüsse an den Regionalen oder Gesamtschulen in MV vorgelegt. Demnach haben zwar mehr Schüler die Mittlere Reife geschafft, aber Deutsch und Mathematik bleiben Problemfächer.

Gut sechs Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres hat Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) eine Bilanz der Schulabschlüsse vorgelegt. Demnach haben im Sommer knapp 5.300 Jugendliche an den Regionalen oder Gesamtschulen des Landes ihre Mittlere-Reife-Prüfung bestanden. Das sind über 98 Prozent des Jahrgangs. Deutlich wurde aber auch: Deutsch und Mathematik bleiben Problemfächer.

Deutsch mit schwächstem Schnitt seit fünf Jahren

Positiv zu erwähnen ist, dass der Notendurchschnitt über alle Fächer hinweg bei 2,5 lag. Knapp 280 Zehntklässlern wurde eine der obligatorischen schriftlichen Prüfungen in Mathe, Deutsch oder Englisch sogar erlassen, weil sie sehr gute Jahresnoten hatten. Diese Möglichkeit bestand erstmals. Defizite wurden allerdings weiterhin in den Fächern Deutsch und Mathematik offensichtlich. So lag die Durchschnittsnote im Rahmen der Prüfungen zur Mittleren Reife nach Klasse zehn im vergangenen Schuljahr in Deutsch bei 3,1. Das ist der schlechteste Wert der vergangenen fünf Jahre.

Als Reaktion künftig mehr Deutsch und Mathe

In Mathematik lag der Schnitt bei 3,2. Auf die bescheidenen Noten hat die Bildungsministerin bereits reagiert. Vom kommenden Schuljahr an soll es an den Grundschulen des Landes je eine Stunde mehr Deutsch- und Mathematikunterricht geben. Auch in den folgenden Schulstufen sind Änderungen geplant. "Wir müssen besser werden. Denn Deutsch ist wichtig auch für viele andere Fächer, etwa um Textaufgaben oder Sachtexte zu verstehen", betonte die Ministerin.

Mehr Abschlüsse als in den letzten Jahren

Erfreut zeigte sich Oldenburg über den gewachsenen Anteil der Schüler, die die Schule erfolgreich abgeschlossen haben. Ihren Angaben nach bestanden in diesem Sommer 5.271 Schülerinnen und Schüler und damit 98,6 Prozent die Prüfungen zur Mittleren Reife. In den Jahren 2021 und 2022 habe die Quote bei 95,1 und 96,5 Prozent gelegen. Oldenburg wollte nicht ausschließen, dass dies auch Folge der coronabedingten Unterrichtsbeschränkungen gewesen sein könnte.

214 Schüler erreichen den "qualifizierten Abschluss"

Schüler, die eine zweite Chance brauchen, um einen anerkannten Schulabschluss zu erreichen, können aktuell an 21 Schulen im Land ein Freiwilliges 10. Schuljahr absolvieren. 75 Schüler waren an den Anforderungen der Mittleren Reife zuletzt gescheitert. 214 Schüler und damit deutlich mehr als in den Vorjahren schlossen die zehnte Klasse mit einem Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,4 ab und erhielten einen sogenannten "qualifizierten Abschluss".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.10.2023 | 17:00 Uhr