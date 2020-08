Stand: 12.08.2020 09:39 Uhr - NDR 1 Radio MV

Speck: Autofahrerin verliert im Wald Orientierung - Großeinsatz

Eine Autofahrerin hat im Müritz-Nationalpark die Orientierung verloren und damit einen Großeinsatz von Feuerwehren, Polizei und Nationalpark-Mitarbeitern ausgelöst. Nach Angaben der Polizei war die Frau zwischen Speck und Schwarzenhof in einen Waldweg eingebogen. Dort fuhr sich ihr Wagen fest. Sie rief zwar die Rettungsstelle an, doch weil die Handyverbindung immer wieder versagte, dauerte die Suche mehrere Stunden. Erst als es bereits dunkel war, wurde sie an der Bahnstrecke bei Kargow gefunden. Sie kam zur Untersuchung in eine Klinik. Ihr Auto wurde später geborgen. | 12.08.2020 09:39