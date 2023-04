Sonntagsöffnungen in MV: Bäderregelung tritt wieder in Kraft Stand: 15.04.2023 11:02 Uhr Ab diesem Wochenende können Geschäfte in ausgewählten Orten mit viel Tourismus wieder sonntags öffnen. Von der Bäderregelung betroffen sind beispielsweise Geschäfte für Lebensmittel, Sportausrüstung, Bekleidung und Kunst.

Von der Bäderregelung profitieren 62 Orte in Mecklenburg-Vorpommern: unter anderem Waren, Malchow, Röbel, Bollewick, Canow, Wesenberg, Klink und Ueckermünde. Von 12 bis 18 Uhr dürfen beispielsweise der Lebensmitteleinzelhandel, Geschäfte für Sportausrüstung und Spielwaren, Bekleidung Lederwaren, Kosmetik, Schmuck, Bilder und Kunstgewerbe öffnen.

Wirtschaftsministerium arbeitet an neuer Regelung

Der Handelsverband Nord fordert eine Ausweitung der Sonntagsöffnung in Mecklenburg-Vorpommerns Badeorten auf das Niveau von Schleswig-Holstein. Dort hatte die Bäderregelung, die Ländersache ist, bereits ab 14. März begonnen. Händler in Mecklenburg-Vorpommern sehen einen Wettbewerbsnachteil dadurch. Die derzeitige Bäderregelung gilt noch bis April 2024. Laut Wirtschaftsministerium wird bereits an einer neuen Regelung gearbeitet.

