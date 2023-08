Sommerferien - Digitalisierung und Sanierung an Schulen in MV Stand: 04.08.2023 06:36 Uhr Die Hälfte der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern ist vorüber, in gut drei Wochen beginnt die Schule wieder. Noch sind viele Bauarbeiter und Handwerker für Sanierungen in den Schulen unterwegs.

Während der Sommerferien werden zahlreiche Schulen in Mecklenburg-Vorpommern aufgerüstet, Millionen Euro fließen in die Reparaturen und Modernisierungen an Bildungsstätten im ganzen Land. Die Hälfte der Zeit für vom Unterricht ungestörte Arbeiten ist vorüber, drei Wochen bleiben Bauarbeitern und Handwerkern noch bis zum Schulbeginn. Einige Arbeiten lassen sich nur durchführen, wenn keine Schüler da sind, wie etwa besonders lautstarke Arbeiten und Maßnahmen an der Elektronik, die alle Räume eines Gebäudes umfassen.

Digitalisierung und Reparaturen im Norden

Allein der Landkreis Vorpommern-Rügen investiert in diesem Jahr mehr als acht Millionen Euro in die Sanierung und Digitalisierung von Schulen. In Vorpommern-Greifswald sind es fast sechseinhalb Millionen. In Eggesin werden zum Beispiel die Treppenanlagen und der Eingangsbereich wiederhergestellt, in Stralsund wird an vielen Schulen gemalert, Fenster und Türen werden gewartet und die Rosenholzschule in Ribnitz-Damgarten bekommt besseres WLAN und digitale Tafeln.

Heizungsarbeiten im Landkreis Rostock

An der Förderschule Kellerswald in Bad Doberan wird der Mehrzweckraum für 200.000 Euro neu gestaltet. Die Fachschule in Bützow und die Fachschule in Teterow, sowie das Regionale Berufliche Bildungszentrum in Güstrow installieren zurzeit neue digitale Heizungsthermostate. Und: In Bützow, Rövershagen und Güstrow sind weitere Sanierungen geplant - durch das noch laufende Ausschreibungsverfahren können diese jedoch erst umgesetzt werden, wenn die Ferien schon vorbei sind.

