So ist die Corona-Lage in den Kliniken in MV Stand: 09.10.2021 14:25 Uhr Momentan liegen verhältnismäßig wenige Menschen mit einer Corona-Infektion in den Krankenhäusern. Einige Kliniken im Land stellen sich aber auf eine steigende Zahl von Covid-Patienten ein.

34 Covid-Patienten liegen momentan (Stichtag Freitag) in den Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns, 16 von ihnen auf einer Intensivstation. Das sind im Vergleich zur zweiten und dritten Corona-Welle relativ wenige. Allerdings stellt man sich mit Ende der Herbstferien auf steigende Zahlen ein, so Uwe Reuter, Ärztlicher Vorstand und Chef der Universitätsmedizin Greifswald. Grund dafür sei die höhere Reisetätigkeit der letzten Wochen. Aber auch der Beginn der Grippewelle könnte die Zahlen schnell in die Höhe treiben.

Das ist die Corona-Lage in MVs Kliniken

In der Universitätsmedizin Greifswald befinden sich mit Stichtag Donnerstag vier Patienten mit Covid in Behandlung. Zwei Patienten im Alter von 60 und 70 befinden sich auf der Intensivstation, wobei der 70-jährige Patient doppelt geimpft und schwer vorerkrankt sei.

In der Universitätsmedizin Rostock befinden sich ebenfalls vier Covid-Patienten im Alter von 26 bis 65 Jahren in Behandlung. Drei von ihnen werden auf der Intensivstation behandelt und sind nicht geimpft.

Das Südstadt Klinikum Rostock meldet zwei Covid-Patienten, wobei einer von ihnen auf der Intensivstation liegt.

Die Schweriner Helios Kliniken melden zwei Covid-Patienten im Alter von 45 und 73. Letzterer ist doppelt geimpft und liegt auf der Intensivstation.

Im Helios Hanseklinikum Stralsund werden aktuell vier Covid-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf einer Intensivstation.

Das Dietrich-Bonhoeffer Klinikum Neubrandenburg meldete zum Stichtag Donnerstag zwei Patienten im Alter von 77 und 81 Jahren. Auch hier liegt einer der Patienten auf der Intensivstation.

Schwächerer Krankheitsverlauf bei Geimpften

Trotz der verhältnismäßig ruhigen Lage in den Krankenhäusern, gibt es weiterhin auch schwere Fälle. Allerdings betont Reuter, dass geimpfte Patienten einen wesentlich leichteren Krankheitsverlauf haben würden. Das kann auch der Ärztliche Direktor des Südstadtklinikums in Rostock, Jan Roesner, bestätigen. Auch hier seien alle Covid-Patienten mit schweren Verläufen ungeimpft gewesen.

