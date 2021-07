Silber für Deutschland-Achter mit Schweriner Schlagmann Stand: 30.07.2021 05:57 Uhr Der Deutschland-Achter hat bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Goldmedaille verpasst und Silber gewonnen. Das deutsche Paradeboot mit dem Schweriner Schlagmann Hannes Ocik unterlag am Ende den Ruderern aus Neuseeland.

In Ociks Heimatverein, der Schweriner Rudergesellschaft (SRG), saßen am frühen Morgen gut 50 Mitglieder auf der Dachterrasse vor dem Fernseher und haben den Deutschland-Achter angefeuert. Für die Schweriner Ruderinnen und Ruderer steht fest, dass das Team eine beeindruckende Leistung abgeliefert hat. „Was für ein krasses Rennen", fasste SRG-Vorsitzender Stephan Möller direkt nach dem Zieleinlauf die packenden gut 5 Minuten zusammen. "Wir sind so stolz auf Hannes!"

Jubel und Anerkennung in Ociks Heimatverein

Hannes Ociks Mutter Martina hatte in der ersten Reihe gesessen, sah, wie sich der Achter aus Neuseeland zunächst immer weiter nach vorn schob, während das deutsche Boot zwischendurch sogar leicht zurückfiel. Mit lauten Rufen und Applaus feuerten die SRG-Mitglieder Hannes Ocik an und jubelten laut auf, als sich der Deutschland-Achter immer weiter nach vorn kämpfte und schließlich sozusagen eine Bugball-Länge vor dem britischen Achter als Zweiter über die Ziellinie fuhr.

Sieger aus Neuseeland: Überraschung auch für Experten

Das deutsche Team war als Favorit in das Rennen in Tokio gegangen, die Sieger, die Mannschaft aus Neuseeland aber hatten, so NDR-Olympiareporter Jan Didjurgeit, die Fachleute "nicht unbedingt auf dem Zettel". Ein taktisch brilliantes Rennen hatten die Neuseeländer abgeliefert, so die Einschätzung. Dennoch: Enttäuschung war dem deutschen Team anzumerken, zaghafte Umarmungen nur nach dem Ausstieg aus dem Boot, hatten doch die Ruderer fünf Jahre lang die Goldmedaille fest ins Auge gefasst. In einer Woche erwartet die Schweriner Rudergesellschaft Hannes Ocik zurück in Schwerin, die Mitglieder bereiten schon einen Empfang für ihren derzeit erfolgreichsten Ruderer vor.

