Signale für Werften-Hilfen stehen auf grün Stand: 01.10.2020 11:24 Uhr Die angeschlagenen MV-Werften in Wismar, Rostock und Stralsund können mit einer Überbrückungshilfe des Bundes rechnen. Nach wochenlangen Verhandlungen stehen die Zeichen auf grün.

Es geht dabei um 190 Millionen Euro. Das Geld soll das Überleben der Werften bis Jahresende sichern. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV will der Bund diese Zwischen-Finanzierung auszahlen. Am Freitag berät die Landesregierung die Lage, danach soll ein Ergebnis verkündet werden. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte sich bereits am Mittwoch zuversichtlich gezeigt. Aber die Gremien, die in den Bundesministerien über die Werften-Hilfe aus dem Corona-Rettungsschirm entscheidet, müssen diese noch formal beschließen.

Gewerkschaft: Positives Signal

Die IG-Metall sprach unterdessen von einem positiven Signal für die 3.100 Beschäftigten der Werften. Klar sei aber auch, dass die 190 Millionen Euro des Bundes nur ein erster Schritt seien, um die Werften zu retten. Insgesamt hoffen die Werften mit ihrem Mutter-Konzern Genting Hongkong auf 570 Millionen Euro. Wann die Entscheidung dazu kommt, das ist offen. Zuletzt war noch unklar, welche Sicherheit Genting dem Bund für eine schnelle Hilfe geben kann. Dem Vernehmen nach ging es dabei um Grundstücke der Werftstandorte. Das Kerngeschäft des Mutter-Konzerns, Kreuzfahrten und Glückspiel, ist durch Corona massiv unter Druck geraten.

