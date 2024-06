Das Patriot-Raketensystem gilt als eines der modernsten westlichen Flugabwehrsysteme. Es wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren von den US-Rüstungskonzernen Raytheon und Lockheed entwickelt und wird in weltweit knapp 80 Länder exportiert - meistens jedoch in der Ursprungskonfiguration PAC-1. Allein die USA, Deutschland und die Niederlande verfügen über den neuesten Standard PAC-3, der ab 2001 auf den Markt kam. In Deutschland ist das System seit 1989 im Einsatz.



Bis zu 50 Flugziele kann Patriot gleichzeitig kontrollieren.

Circa 70 Kilometer beträgt die Reichweite.

Das Patriot-System kann mehrere Luftziele gleichzeitig bekämpfen.



Das deutsche System, das aus Radar, Gefechtsstand und den Startgeräten besteht, ist an drei Standorten in Deutschland stationiert. Zum Flugabwehrraketengeschwader 1 in Husum gehören die Flugabwehrraketengruppen 21, 24 und 26 in Sanitz, Bad Sülze und Husum.



Deutschland hat der Ukraine zur Abwehr russischer Luftangriffe bisher zwei Patriot-Systeme samt Raketen zur Verfügung gestellt. Eine dritte Einheit soll demnächst folgen. Nach Abzug der drei Systeme sind laut Bundeswehr noch neun in Deutschland. Acht neue Systeme seien im Bestellungsverfahren.