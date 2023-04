Selbstjustiz in Wismar: Landrat soll Öl ins Feuer gegossen haben Stand: 05.04.2023 05:15 Uhr Ein Mann soll in Wismar Frauen und Mädchen angesprochen und ihnen gefolgt sein. Fotos und Namen des 24-jährigen Tunesiers kursierten vergangene Woche in Wismarer Social-Media-Kanälen. Auch Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) sprach öffentlich von einem "Problemmann" - bis dieser von mutmaßlich aufgebrachten Bürgern angegriffen worden ist.

von Christoph Woest

Erst kursieren Fotos des 24-jährigen Tunesiers in sozialen Netzwerken. Er soll Mädchen und Frauen angesprochen und verfolgt haben. Sein Name und sein Wohnort wurden auch veröffentlicht. In der Nacht zu vergangenem Freitag wurde er bei einem Übergiff durch einen Schlag mit einer Bierflasche leicht verletzt. Am Freitagmittag wurde er laut Polizei in der Nähe seines Wohnortes von zwei Männern verbal bedroht. Einer der beiden soll eine Art Baseballschläger bei sich gehabt haben.

Gegen den Tunesier liegen mehrere Anzeigen wegen Nachstellens vor, weil er Frauen und Mädchen zu deren Wohnhäusern gefolgt ist. Die Polizei hat mehrmals mit ihm gesprochen und ihn gewarnt und ihn auch mehrfach in Gewahrsam genommen - strafrechtlich relevant sei sein Verhalten aber nicht.

Mehrere Fälle bei denen Kinder angesprochen wurden

Auch ein Elternbrief einer Schulleiterin macht in den sozialen Medien die Runde. Eine 8-Jährige wäre auf einem Spielplatz angesprochen worden. Das Mädchen habe sich richtig verhalten und Lehrer informiert. Laut Polizei hat dieser Fall nichts mit dem des Tunesiers zu tun. Trotzdem geht es im Internet nur um den Asylbewerber.

Keine Handhabe für die Polizei

Der Leiter der Polizeiinspektion Wismar, Uwe Oertel, sagt zum Fall des Tunesiers "dass es keinerlei körperliche Übergriffe oder Ansprechen oder ähnliches gegeben hat." Das sei zumindest der derzeitige Ermittlungsstand. Der 24-Jährige bekommt von der Polizei ein Gefährdetenanschreiben. Er solle Kinder nicht beobachten. Ansonsten würde gegen ihn wegen des Straftatbestandes des Nachstellens ermittelt. Das Schreiben wurde übersetzt.

Landrat spricht in Berlin von Problemmann

Während in den sozialen Medien die Informationen über den Tunesier die Runde machen, spricht Nordwestmecklenburgs Landrat auf dem Kommunalgipfel der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Asyl- und Flüchtlingspolitik in Berlin. Der wird live ins Internet übertragen und ist da auch weiterhin abrufbar. Dort spricht Schomann von einem Tunesier, der dem Landkreis zugewiesen wurde. Die Abschiebung wäre von Italien verweigert worden. Der CDU Politker sagt, das sei "ein Problemmann, der Frauen nachstellt."

Auch "kleinen Mädchen hat er nachgestellt" und das schon seit vielen Monaten. Selbst die Bild-Zeitung zitiert aus dieser Rede - inklusive dem Vergleich mit Brokstedt. Das ist der Ort an dessen Bahnhof im Januar in einem Zug ein Mann aus Gaza zwei Menschen erstochen hat.

Flüchtlingsrat kritisiert öffentliche Vorverurteilung

René Fuhrwerk vom Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V. bestätigt, dass Probleme benannt werden müssen. "Aber so detailliert wie das hier passiert ist, ist ein Rückschluss auf die Person möglich." Und jetzt müsse man der Presse entnehmen, dass sich Bürger um dieses Problem gekümmert haben. Somit hat der Landrat "für mich eine Grenze überschritten und damit Öl ins Feuer gegossen".

Fuhrwerk ist Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Wismarer Bürgerschaft und sitzt auch im Kreistag von Nordwestmecklenburg. Seit Jahren arbeitet als Asylverfahrensberater. In seine politische Arbeit bringt er seine fachliche Expertise ein. Er findet es sehr anmaßend, "dass jetzt ein Landrat über uns über Asylanträge von Geflüchteten entscheidet."

Schomann verurteilt Selbstjustiz

Nach den Übergriffen auf den Tunesier will Schomann auf NDR Anfrage nicht bestätigen, dass er von genau diesem Tunesier gesprochen habe. Etwas später dann doch ein schriftliches Eingeständnis aus dem Landratsamt. Mit den Äußerungen "bezog sich der Landrat auf eine Pressemitteilung der Polizei Wismar vom selben Tag um 12:49 Uhr, die einen problematischen Fall bereits öffentlich thematisiert hatte." Er verurteile das Aufrufen zur Selbstjustiz auf das Schärfste.

Polizei: Teilen von Bildern ist strafbar

Das tut auch die Polizei und ermittelt nun auch gegen die Personen, die in sozialen Medien unberechtigt Daten und Bilder veröffentlicht haben. Laut dem Leiter der Polizeiinspektion Wismar, Uwe Oertel, tut die Polizei alles, um möglichst jede Straftat zu verhindern. "Sowohl die zum Nachteil des tunesischen Asylbewerbers und natürlich die zum Nachteil der Bevölkerung". Aktuell wird gegen die Männer, die Selbstjustiz verübt haben sollen, wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Zum Ermittlungsstand könne noch nichts gesagt werden. Momentan werden Videoaufnahmen ausgewertet, die das Geschehen zeigen könnten.

