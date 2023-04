Selbstjustiz in Wismar? Angriffe auf Tunesier Stand: 03.04.2023 16:26 Uhr In Wismar haben sich offenbar Fälle von Selbstjustiz ereignet. Nach Angaben der Polizei wurde ein Tunesier in der vergangenen Woche in der Hansestadt bei einem Angriff verletzt. Später wurde er mit einem Baseballschläger-ähnlichen Gegenstand bedroht.

In den sozialen Netzwerken kursieren Fotos des 24-jährigen Tunesiers. In den dazugehörigen Beiträgen wird ihm vorgeworfen, Mädchen und Frauen angesprochen und verfolgt zu haben. Sein Name und Wohnort wurden auch veröffentlicht. In der Nacht zum Freitag soll es zu einem Übergriff gekommen sein, bei dem der Mann verletzt wurde. Und Freitagmittag dann wurde er laut Polizei in der Nähe seines Wohnortes von zwei Männern verbal bedroht. Einer der Täter soll eine Art Baseballschläger bei sich gehabt haben.

Tunesier soll Frauen und Mädchen nachgestellt haben

In beiden Fällen sucht die Polizei die Täter. Gegen den Tunesier liegen mehrere Anzeigen wegen Nachstellens vor, weil er Frauen und Mädchen zu deren Wohnhäusern gefolgt ist. Die Polizei hat mehrmals mit ihm gesprochen und und gewarnt und ihn auch mehrfach in Gewahrsam genommen - strafrechtlich relevant sei sein Verhalten aber nicht, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.04.2023 | 17:00 Uhr