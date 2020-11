Schwesig: Caffier soll umstrittenen Waffenkauf aufklären Stand: 14.11.2020 18:49 Uhr Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Innenminister Lorenz Caffier (CDU) gebeten, alle Fragen zu seinem umstrittenen Waffenkauf zu klären. Caffier solle die Umstände aufarbeiten und gegenüber Landtag und Öffentlichkeit erläutern.

Auch ihr gegenüber habe Caffier versichert, dass er zum Zeitpunkt des Kaufs seiner Waffe keine Anhaltspunkte für einen Verdacht gegen den Verkäufer der Waffe hatte, teilte Schwesig am Sonnabend NDR 1 Radio MV mit. Schwesig ließ offen, ob sie die interne Erklärung Caffiers ihr gegenüber für ausreichend hält. Caffier hatte am Freitag in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" zugegeben, Anfang 2018 eine Jagdwaffe gekauft zu haben. Dabei habe er nicht gewusst, dass es sich bei dem Händler um ein ehemaliges Mitglied der rechtsextremen "Nordkreuz"-Gruppe handelte. Caffier sagte dem "Spiegel", er habe die Kurzwaffe 2018 bei dem besagten Frank T. gekauft. Dieser ist der Betreiber eines Schießplatzes bei Güstrow (Landkreis Rostock). Auf dem haben Spezialeinheiten der Polizei aus mehreren Bundesländern und auch "Nordkreuz"-Mitglieder jahrelang trainiert.



Videos 2 Min Rechtsextremismus: Caffier verspricht Offenlegung Innenminister Caffier will gegen Polizisten härter durchgreifen. Rechtsextreme Beamte sollen schneller suspendiert werden können und die Verfahren in einer Statistik öffentlich einsehbar sein. 2 Min

Anfang 2018 angeblich kein Verdacht gegen Händler

Als er die Waffe kaufte, so der Minister, habe niemand vermutet, dass Frank T. Kontakte zu Rechtsextremisten hatte. Caffier betonte, er sei seit 40 Jahren Jäger und Kurzwaffen gehörten zur normalen Ausrüstung. Auf die Frage, warum er keine dienstliche Erklärung zum Waffenkauf abgegeben habe, als er von den Verbindungen von Frank T. in rechtsextreme Kreise erfuhr, antwortete Caffier: "Dies nicht getan zu haben, war ein Fehler, den ich bedaure. Aber ich hatte damals andere Sorgen, schließlich war auch ein Angehöriger unserer Spezialeinheiten federführend bei 'Nordkreuz' dabei." Laut Caffier teilte das Bundeskriminalamt (BKA) den Behörden in Mecklenburg-Vorpommern erst Mitte 2018 Erkenntnisse über Frank T. in Zusammenhang mit "Nordkreuz" mit.

Tageszeitung "taz" brachte Fall ins Rollen

Am Donnerstag wurde der Innenminister in einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Verfassungsschutzberichts von einer Journalistin der Tageszeitung "taz" gefragt, ob er privat eine Waffe von einem ehemaligen "Nordkreuz"-Mitglied gekauft habe. Seine Antwort lautete, das sei Privatsache. Die "taz" berichtete, dass der Betreiber des Schießplatzes "Nordkreuz"-Mitglied war und beruft sich dabei auf Akten des Bundeskriminalamtes.

"Natürlich ist 'Nordkreuz' Thema von laufenden Ermittlungen. Zur zweiten Frage, zu privaten Dingen können Sie mich gerne privat anfragen. Alles andere bleibt Privatbereich - dazu gibt's von der Stelle keine Äußerung", so Caffier.

Heftige Kritik von Politikern und Journalisten

Die "taz" hatte Caffiers Aussage auf Twitter gepostet, der Tweet ging viral, es gab massive Kritik von Journalisten und Politikern und auch Rücktrittsforderungen.

Der Co-Landesvorsitzende der Linken, Torsten Koplin, sagte zum NDR Nordmagazin, er fordere, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Caffier des Amtes enthebt. "Da es schon mehrere Skandale in seinem Haus und auch ihn persönlich betreffend gegeben hat, habe ich Zweifel an der Eignung in der Amtsführung", so Koplin.



AfD verteidigt Caffier

Aus den Reihen der AfD wurde Caffier dagegen in Schutz genommen. "Ich stehe diesmal ganz auf der Seite von Herrn Caffier", sagte der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag, Thomas des Jesus Fernandes. Der Waffenkauf sei Caffiers reine Privatsache. In der "Nordkreuz"-Angelegenheit werde noch ermittelt, nichts sei abgeschlossen.

Weitere Informationen Caffier zieht weitere Konsequenzen aus SEK-Skandal Die rechtsextremen Vorfälle beim Spezialeinsatzkommando der Polizei ziehen weitere Folgen nach sich. Künftig wird das SEK nicht mehr dem Landeskriminalamt unterstehen. mehr Caffier: Vorfälle bei Landespolizei "beschämend" Nach den jüngsten Skandalen bei der Landespolizei in MV attestiert Innenminister Caffier eine Verunsicherung bei den Beamten. Eine höhere Offenheit für Extremismus bei der Polizei sieht er aber nicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.11.2020 | 19:00 Uhr