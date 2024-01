Schweriner Zoo: Löwenjunges bekommt den Namen "Tarak" Stand: 23.01.2024 08:27 Uhr Mitte November hat Löwin "Indi" im Zoo Schwerin zwei Welpen auf die Welt gebracht. Eines der Jungtiere war nach kurzer Zeit verstorben. Für das andere steht nach einem Onlinevoting jetzt der Name fest.

Der zweite kleine Kater ist zum Glück wohlauf und hat nun einen Namen bekommen: Tarak. Bis zum 23. Januar konnte per Onlinevoting auf NDR.de darüber abgestimmt werden. Zur Auswahl standen die Namen "Tarak" und "Nikan". "Tarak" bedeutet so viel wie Stern oder Beschützer, "Nikan" in etwa Freund. Insgesamt haben 4.508 Menschen an der Abstimmung teilgenommen: 2.794 Stimmen (62 Prozent) fielen auf "Tarak", 1.714 Stimmen (38 Prozent) auf "Nikan".

In freier Wildbahn nur noch wenige Tiere

Asiatische Löwen werden von der Weltnaturschutzunion (IUCN) als stark gefährdet eingestuft. Dem Zoo zufolge ist davon auszugehen, dass wild lebend nur noch etwa 350 Tiere im indischen Gir-Nationalpark vorkommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Stefan Kuna Show | 23.01.2024 | 08:10 Uhr