Schwerin schließt Kinder- und Jugendtreffs Stand: 03.11.2020 18:45 Uhr Alle Kinder- und Jugendtreffs in Schwerin sind für 14 Tage geschlossen worden. Nach der Corona-Infektion einer Mitarbeiterin wurde zudem der Kindergarten St. Anna geschlossen.

In Schwerin müssen die Kinder- und Jugendtreffs alle Indoor-Aktivitäten für die kommenden zwei Wochen einstellen. Die Einrichtungen seien per Allgemeinverfügung geschlossen worden, teilte die Stadt am Dienstagabend mit. "Wenn wir Schulen und Kitas mit strengen Hygienekonzepten und der Trennung von Klassenstufen und Kohorten offen halten wollen, dann macht es keinen Sinn, wenn sich Kinder verschiedener Schulen und Altersgruppen am Nachmittag im Jugendtreff begegnen", so Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD). Bereits am Montag waren sämtliche städtischen Kultureinrichtungen sowie alle Sporthallen und Schwimmbäder für den Kinder- und Jugendsport geschlossen worden.

Kindergarten St. Anna geschlossen

Zudem wurde der Kindergarten St. Anna geschlossen. Eine Kita-Mitarbeiterin hatte sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert. In der Einrichtung werden insgesamt gut 80 Kinder von 16 Mitarbeitern betreut. Für die betreuten Kinder und die Mitarbeiter ordnete das Gesundheitsamt eine 14-tägige Quarantäne an. Eine Reihentestung sei nicht vorgesehen, hieß es. Wer Symptome zeige, werde getestet.

Stadt: 84 aktive Fälle

In der Landeshauptstadt waren am Dienstag 18 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Laut Stadt gibt es derzeit 84 aktive Infektionen und sechs Erkrankte, die stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. Mit 61,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen gilt Schwerin als Corona-Risikogebiet.

