Stand: 15.02.2024 17:25 Uhr Schwerin: Zustellerin behält mehr als 1.000 Briefe und Pakete

Laut Schweriner Polizei sind die Beamten von Nachbarn auf eine ungewöhnlich große Menge an Briefen und Paketen in der Wohnung der Frau aufmerksam gemacht worden. Die Frau arbeitet für einen privaten Kurierdienst. Die Polizei ist den Hinweisen nachgegangen und durchsuchte die Räume. Dabei wurden die mehr als 1.000 Briefe und Pakete sichergestellt. Die Empfänger wohnen auf dem Großen Dreesch und in umliegenden Stadtteilen Schwerins. Die Sendungen sollen nun nachträglich zugestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Unterschlagung, die Briefe und Pakete sollen nicht geöffnet worden sein.

