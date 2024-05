Stand: 23.05.2024 11:18 Uhr Schwerin: Unbekannte beschmieren 23 Wahlplakate und -aufsteller

In der Nacht zu Mittwoch haben sich Unbekannte in Schwerin an zahlreichen Wahlplakaten und -aufstellern zu schaffen gemacht. Laut Polizei beschmierten die Täter Werbungen verschiedener Parteien in roter und schwarzer Farbe. Teilweise seien Hakenkreuze gemalt, überwiegend aber die zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten verunglimpft worden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.05.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Europa-Politik Schwerin