Stand: 28.02.2021 14:24 Uhr Schwerin: Staatstheater trauert um Martin Brauer

Das Mecklenburgische Staatstheater trauert um seinen Schauspieler Martin Brauer. Er sei in der Nacht zum Freitag überraschend gestorben, nachdem er am Vorabend noch mit Kolleginnen und Kollegen für eine Wiedereröffnungs-Premiere geprobt hatte, teilte ein Sprecher des Theaters am Sonntag mit. Martin Brauer spielte unter anderem in "Sein oder Nichtsein" und sowie die Titelrolle in "Mephisto". 2018 wurde er für seine herausragenden Leistungen mit dem Conrad-Ekhof-Preis ausgezeichnet. | 28.02.2021 14:24