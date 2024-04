Wahlwerbung in MV von heute an erlaubt Stand: 28.04.2024 07:31 Uhr Die Straßen in Mecklenburg-Vorpommern werden von heute an wieder bunter. Acht Wochen lang ist jetzt Werbung für die Europa- und Kommunalwahlen erlaubt.

Grundsätzlich haben alle Parteien und Kandidaten das Recht, Plakate aufzuhängen. Allerdings nicht überall. In vielen Städten und Gemeinden gibt es Einschränkungen. Im Amt Crivitz haben die Gemeinden wie zum Beispiel Pinnow spezielle Stellflächen für die Wahlplakate zur Verfügung gestellt. Und nur diese dürfen genutzt werden. Im Amt Röbel-Müritz ist die Zahl der erlaubten Plakate definiert für jeden einzelnen Ort.

Strenge Regeln für Wahlplakate

Weitere Städte wie zum Beispiel Malchow verbieten in ihren Innenstädten Plakate. Überall gilt, dass an Verkehrszeichen das Anbringen von Werbeplakaten grundsätzlich verboten ist. Nach den Wahlen müssen dann bis zum 23. Juni alle Plakate wieder von den Straßen entfernt werden. Ansonsten drohen Bußgelder.

Weitere Informationen MV wählt: Europawahl und Kommunalwahlen 2024 Am 9. Juni wird gewählt. Hier gibt es Erklärungen, Wissenswertes und alle Nachrichten rund um die Wahlen. mehr

Frist für Umzügler

Für alle, die umgezogen sind, gilt: Nur wer sich bis Dienstag mit seiner neuen Anschrift auf seinem Amt angemeldet hat, kann am 9. Juni auch in seiner neuen Gemeinde wählen. Ansonsten wäre das nur in der Stadt bzw. Gemeinde möglich, wo der Wähler zuvor zuhause war. Das wäre dann zum Beispiel per Briefwahl möglich.

Wahlbenachrichtigungen kommen bis Mitte Mai

Bis zum 18. Mai haben die Wahlleitungen der Kommunen Zeit, allen Einwohnern ihre Wahlbenachrichtigungen zuzustellen. Falls jemand keine erhält oder es Unstimmigkeiten gibt, können diese in der Woche nach Pfingsten in den Wahlbüros der Ämter geklärt werden. Am 21. Mai werden zudem zahlreiche Städte und Gemeinden ihre Briefwahllokale öffnen.

Weitere Informationen Kommunal- und Europawahl MV: Was wird am 9. Juni gewählt? In mehr als 700 Orten werden am 9. Juni 2024 in Mecklenburg und Vorpommern neue Gemeindevertretungen gewählt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.04.2024 | 08:00 Uhr