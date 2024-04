Stand: 29.04.2024 14:03 Uhr Schwerin: Schwerverletzter nach Streit mit Schnittwunden in Klinik

Nach einer Auseinandersetzung zweier Gruppen in Schwerin ist ein Schwerverletzter mit Schnittwunden ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Streit ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen am Dreescher Markt. Zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 25 wurden vorläufig festgenommen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Neben dem Schwerverletzten wurde auch eine weitere Person verletzt, musste jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

