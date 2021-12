Schwerin: Rund 2.000 Menschen demonstrieren gegen Corona-Schutzmaßnahmen Stand: 18.12.2021 15:19 Uhr In Schwerin haben am Sonnabend rund 2.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Nach Angaben der Polizei blieb der Protest friedlich. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schloss mit Blick auf die Omikron-Variante weitere Einschränkungen nicht aus.

Die Demonstranten zogen am Sonnabend durch die Innenstadt Schwerins. Darunter waren nach Polizeiangaben auch viele Familien mit ihren Kindern. Die Polizei sprach von 1.900 Teilnehmern, die Veranstalter von 2.300. Sie hatten mit 1.700 gerechnet. Die Demonstranten hielten Plakate hoch mit Aufschriften wie: "«Stopp den Impfwahnsinn" oder "An Kanzler Scholz: Wir sind die rote Linie". Die Parole spielte auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an, der in seiner ersten Regierungserklärung gesagt hatte, für die Eindämmung des Pandemie gebe es "keine rote Linien".

Stadt erteilte Abstandsgebot als Auflage

Die Stadt Schwerin hatte zur Auflage gemacht, für die Einhaltung von Abständen zu sorgen. Außerdem wurde den Teilnehmern nach Angaben einer Polizeisprecherin "dringend empfohlen" Schutzmasken zu tragen. An einer Gegenkundgebung nahmen knapp 40 Menschen aus dem linken Spektrum teil. In Mecklenburg-Vorpommern waren in den vergangenen Wochen Tausende Menschen aus Protest gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen.

Landtag: Proteste müssen friedlich bleiben

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hatte am Freitag zu Friedlichkeit bei Demonstrationen aufgerufen. Persönliche Bedrohungen seien inakzeptabel und illegitim, hieß es in dem Parlamentsbeschluss, der ohne Gegenstimmen gefasst wurde. Am 6. Dezember hatte sich ein unangemeldeter Demonstrationszug auf das Wohnhaus von Ministerpräsidentin Schwesig zubewegt, ehe ihn die Polizei noch umleitete.

Schwesig warnt vor "fünfter Welle" und schließt Verschärfungen nicht aus

Schwesig rief am Sonnabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter abermals dazu auf, sich gegen Corona impfen zu lassen. Dies sei der einzige Weg aus der Pandemie. Zugleich warnte sie mit Blick auf die erstmals auch in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesene Omikron-Virusvariante vor einer "fünften Welle". "Deshalb können wir nicht Maßnahmen lockern. Wir müssen uns mit Boostern schützen und damit rechnen, dass es zu weiteren Einschränkungen kommt."

