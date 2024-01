Stand: 03.01.2024 09:15 Uhr Schwerin: Prozessbeginn nach Messerattacke in Stern-Buchholz

Vor dem Landgericht Schwerin ist Mittwochmorgen ein Prozess um einen Messerangriff in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz gestartet. Dem 26-jährigen Angeklagten wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll im Juli vergangenen Jahres mit einem fast 30 Zentimeter langen Messer auf einen Mitbewohner eingestochen haben. Der Angriff ereignete sich in der Nacht, als das Opfer in seinem Bett lag. Die beiden Männer sollen sich zuvor gestritten haben. Außerdem standen sie unter Alkoholeinfluss. Mit einem Urteil wird Ende Januar gerechnet.

