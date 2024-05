Stand: 08.05.2024 12:48 Uhr Schwerin: Politiker erinnern an die Opfer des Zweiten Weltkriegs

Aus Anlass des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 haben Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke), Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) und Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) in Raben-Steinfeld am Stadtrand Schwerins Kränze niedergelegt, um an die Opfer des Krieges zu erinnern. In Raben Steinfeld endete Anfang Mai 1945 der Todesmarsch von Tausenden Häftlingen aus den Konzentrationslagern in Sachsenhausen und Ravensbrück. Auch in anderen Städten Mecklenburg-Vorpommerns wurde der Kriegsopfer gedacht.

