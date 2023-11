Stand: 21.11.2023 05:27 Uhr Schwerin: Neue Parkgebührenordnung vorerst gescheitert

Die Schweriner Stadtvertretung hat sich am Montag mit einer Mehrheit gegen eine neue Gebührenordnung für das Parken in der Landeshauptstadt gestellt. Bereits Anfang des Jahres hatte die Stadtvertretung eine Erhöhung der Gebühren kontrovers diskutiert, letztendlich mit dem Haushalt aber beschlossen. Schwerin hat zusätzliche Einnahmen aktuell dringend nötig - die Verwaltung musste kürzlich eine Haushaltssperre erlassen, bis ein Fehlbetrag von acht Millionen Euro wieder ausgeglichen ist. Die nun erfolgte Ablehnung der Gebührenordnung koste die Stadt 400.000 Euro im Jahr, so Finanzdezernent Silvio Horn (UB) gegenüber NDR 1 Radio MV.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.11.2023 | 06:00 Uhr