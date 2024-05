Stand: 10.05.2024 17:26 Uhr Schwerin: Linke stattet Wahlhelfer mit Abwehrspray aus

Die Linke in Schwerin rüstet ihre Wahlhelfer und Wahlhelferinnen jetzt mit Reizgasspray aus. Hintergrund sei laut Kreisvorsitzenden Daniel Trepsdorf die zunehmende Gewalt gegen Wahlkämpfer. Das Spray solle für die insgesamt 35 Wahlhelfer der Linken in Schwerin der absolut letzte Schritt sein, um sich bei gewalttätigen Anfeindungen selbst zu schützen. Außerdem sollen alle Mitglieder, die zum Beispiel Wahlplakate aufhängen oder die Wahlstände in Schwerin betreuen, speziell geschult werden.

