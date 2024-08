Schwerin: Ladendieb bedroht Detektiv mit Skalpell Stand: 03.08.2024 07:27 Uhr Am Donnerstagnachmittag hat ein Mann in einem Supermarkt Lebensmittel und Spirituosen in seinen Rucksack gesteckt, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv sprach ihn darauf an und wurde mit einem Skalpell bedroht.

Ein stark betrunkener mutmaßlicher Ladendieb hat in einem Supermarkt im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz einen Detektiv mit einem Skalpell bedroht. Dieser hatte nach bisherigem Stand der Ermittlungen den Tatverdächtigen am Donnerstag dabei beobachtet, wie er sich Lebensmittel und Spirituosen in einen Rucksack steckte und dann durch den Kassenbereich ging, ohne diese Waren zu bezahlen, wie die Polizei mitteilte.

3,87 Promille

Als der Ladendetektiv den 38-Jährigen ansprach, habe dieser ein Skalpell gezückt und den Supermarkt-Mitarbeiter bedroht. Dieser konnte dem mutmaßlichen Dieb das chirurgische Messer aus der Hand nehmen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen den polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Mann vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,87 Promille. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Räuberischen Diebstahls aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Schwerin einen Haftbefehl gegen den 38-jährigen Mann erlassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.08.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin