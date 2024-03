Stand: 13.03.2024 13:08 Uhr Rostock: Versuchter Diebstahl in Supermarkt - Täter identifiziert

Nach einem versuchten Diebstahl in einem Rostocker Supermarkt hat die Polizei Videoaufnahmen gesichtet und so den mutmaßlichen Täter identifiziert. Es handle sich um einen 44-jährigen, bereits polizeibekannten Deutschen. Der Mann hatte bei dem Vorfall am Dienstagvormittag einen Ladendetektiv angegriffen, der ihn stellen wollte. Der Mitarbeiter trieb ihn mit Pfefferspray in die Flucht und folgte ihm. Vor dem Discounter hetzte der Dieb dann seinen Hund auf den Ladendetektiv und konnte zu Fuß flüchten. Die Pfefferspray-Wolke breitete sich derweil in dem Geschäft aus - sechs Personen klagten danach über Atemwegsreizungen und brennende Augen. Sie wurden von Rettungskräften versorgt. Der Markt musste kurzzeitig geschlossen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.03.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock