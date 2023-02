Stand: 28.02.2023 07:02 Uhr Schwerin: Fachkräfte-Konferenz Ost mit neuem Aktionsplan

Bei einer Fachkräfte in Schwerin, verständigten sich die ostdeutschen Länder, der Bund, Wirtschaft und Gewerkschaften auf einen Aktionsplan gegen den Fachkräftemangel. Vor allem gehe es um Aus- und Weiterbildung sowie um eine qualifizierte Zuwanderung, sagte Bundesarbeitsminister Heil (SPD) bei einer Fachkräfte-Konferenz in Schwerin. Die Runde verständigte sich auf einen Aktionsplan mit 38 Punkten: Jugendliche sollen für eine Ausbildung besser qualifiziert werden, die Zahl der Schulabbrecher möglichst gesenkt werden, Schüler sollen in den Betrieben mehr Praktika machen, die Politik will Berufsschulen besser ausstatten und mehr Weiterbildung ermöglichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.02.2023 | 06:00 Uhr