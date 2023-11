Stand: 12.11.2023 07:57 Uhr Schwerin: Bündnis90/Die Grünen feiern 30. Geburtstag

Der Landesverband von Bündnis90/Die Grünen hat am Sonnabend in Schwerin seinen 30. Geburtstag gefeiert. Bei einer Podiumsdiskussion tauschten sich alte und neue Parteimitglieder über die Zukunft und die Vergangenheit der Partei aus. 2011 zog die Partei erstmals in den Landtag ein. Aktuell sind die Grünen dort mit fünf Abgeordneten vertreten. Was als Umweltbewegung in den studentischen Städten begann, sei heute eine Partei mit einer starken Basis auch im ländlichen Raum, heißt es aus dem Landesvorstand. Neben seinem 30. Geburtstag feierte der Landesverband auch den 18. Geburtstag der Grünen Jugend in Mecklenburg-Vorpommern.

