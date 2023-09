Afrikanische Schweinepest: Letzte Sperrzonen in MV aufgehoben Stand: 18.09.2023 14:01 Uhr Im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind die Sperrzonen zur Afrikanischen Schweinepest aufgehoben worden. Seit fast zwei Jahren galten südlich der A24 strenge Vorgaben für die Jagd und die Nutztierhaltung.

Nachdem der zuständige EU-Ausschuss am vergangenen Freitag einem Antrag Mecklenburg-Vorpommerns zugestimmt hat, sind die Sperrzonen zur Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Landkreis Ludwigslust-Parchim am Montag aufgehoben worden. Die Seuchenlage sei stabil, hieß es seitens Landkreis. Somit gibt es derzeit in Mecklenburg-Vorpommern keine ASP-Sperrzonen mehr.

Strenge Vorgaben auf 30.000 Hektar

Um die Ausbreitung der ASP einzudämmen, war im Landkreis Ludwigslust-Parchim ein Schutzzaun errichtet worden. So sollte verhindert werden, dass infizierte Tiere in andere Regionen gelangen. Der Zaun soll vollständig abgebaut werden. Außerdem galten auf rund 30.000 Hektar südlich der A24 strenge Vorgaben für die Jagd und die Nutztierhaltung. Außerdem wurde der Transport von Schweinen, Schweinefleisch und den Erzeugnissen daraus streng reglementiert.

Insgesamt 47 Fälle in MV

Im November 2021 war nahe Marnitz die Seuche erstmals bei einem Wildschwein in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt worden. Kurz vorher hatte es einen Nachweis in einem Schweinezuchtbetrieb im Landkreis Rostock gegeben. Nach Angaben des Agrarministeriums gab es insgesamt 47 nachgewiesene ASP-Fälle bei Wildschweinen in Mecklenburg-Vorpommern.

