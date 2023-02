Schute am Prerower Strand: Bergung bisher nicht möglich Stand: 27.02.2023 06:30 Uhr Am Strand von Prerow liegt eine knapp 100 Meter lange Schute auf Grund. Nach dem Hochwasser ist der Pegel wieder gefallen, sodass die Bergung schwierig werden dürfte.

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei von Montagmorgen konnte die Schute noch nicht freigeschleppt werden, weil der Wasserstand zu niedrig ist. Das antriebslose Frachtschiff war am Sonnabend durch den Wind und die Strömung in die Notlage geraten: Die Schute lag an der Baustelle des neuen Außenhafens und hat sich losgerissen. Offenbar hielten die Anker nicht mehr. Am Sonnabend wehte Wind der Stärke sechs bis acht, hinzu kam Hochwasser von einem Meter und starker Wellengang, erklärte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Stralsund.

Antriebsloses Schiff sitzt auf Sand fest

Die Frachtschute liegt nur wenige Meter vom Ufer und der alten Seebrücke entfernt und muss jetzt freigeschleppt werden. Als der Stahlkoloss auflief, lag der Pegel der Ostsee fast einen Meter über Normal. Da der Wasserstand anschließend wieder fiel, dürfte die Bergung des Havaristen eine "immense Herausforderung" darstellen, so die Wasserschutzpolizei. Die 95 Meter lange und 20 Meter breite Bauschute hat Natursteine für den neuen Hafen von Prerow geladen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.02.2023 | 10:00 Uhr