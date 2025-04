Stand: 22.04.2025 18:04 Uhr DB beginnt mit Bauarbeiten zwischen Schwerin und Lübeck

Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn auf der Strecke zwischen Schwerin und Lübeck haben am Dienstag begonnen. Insgesamt werden bis 2028 in den kommenden drei Jahren 63 Kilometer modernisiert. Ein wichtiger Bestandteil ist eine Verbindungskurve bei Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg). Durch den Bau dieser Kurve sollen Züge künftig nicht mehr wenden müssen, wenn sie zwischen Lübeck und Schwerin fahren, sagte Bahnsprecher Michael Klein. Fahrgäste müssten dann auch nicht mehr umsteigen und sparen so Zeit, heißt es weiter.

Sperrung der Strecke Bad Kleinen und Lübstorf

Die Strecke zwischen Bad Kleinen und Lübstorf ist wegen der Bauarbeiten bis voraussichtlich zum 10. Mai gesperrt. Dort werde zum Beispiel eine neue Oberleitungsanlage gebaut, so Klein. Die Arbeiten zwischen Bad Kleinen und Schwerin haben Auswirkungen auf die Züge der Linien RE1, RE4 und RB28 - mehrere fallen aus. Laut Klein ist hier ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Laut ODEG fallen im gleichen Zeitraum auch Züge auf den Linien RE8, RB17 und RB18 aus. Ab Anfang Mai folgt eine Sperrung zwischen Grevesmühlen und Bad Kleinen bis Ende Juli.

Modernisierung der Strecke

Für die Modernisierung der Strecke Lübeck - Schwerin sollen auch die Bahnhöfe in Schönberg und Grieben erneuert und zwei digitale Stellwerke in Bobitz und Gallentin gebaut werden. Für zukünftig längere Güterzüge werden außerdem die Überholgleise in Bobitz und Grevesmühlen verlängert. Zu den Kosten für das gesamte Vorhaben hat die Deutsche Bahn keine Angaben gemacht.

