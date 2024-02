Schulcampus Zarrentin: Polizei ermittelt nach Evakuierung Stand: 26.02.2024 19:21 Uhr Am Schulcampus in Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Montag einen Gasalarm gegeben. Das Schulgebäude wurde evakuiert. Nun laufen die Ermittlungen.

Nachdem gestern in Zarrentin im Kreis Ludwigslust Parchim ein Schulgebäude zeitweise evakuiert wurde laufen die Ermittlungen. Etwa 40 Kinder und Jugendliche waren in Krankenhäuser in Schwerin und Hagenow gebracht worden. Ein Großteil konnte bereits gestern wieder nach Hause. Gegen Mittag hatten sie sich mit Atemwegsproblemen, Schwindel und Unwohlsein bei Lehrern gemeldet. Die Betroffenen sind zwischen zwölf und 14 Jahren alt. Die Polizei räumte das Schulgebäude, brachte auch Lehrer und Personal aus dem Gefahrenbereich.

Tests der Feuerwehr haben Reizgas nicht bestätigt

Die Polizei hatte zunächst vermutet, dass Reizgas oder ähnliche Stoffe im Eingangsbereich versprüht wurden. Das Schulgebäude wurde zwischenzeitlich evakuiert. Tests der Feuerwehr haben den Verdacht auf Reizgas nicht bestätigt, das Gebäude wurde wieder freigegeben. Ein Polizeisprecher sagte, jetzt gehe es darum, herauszufinden welche Ursachen die Beschwerden ausgelöst haben - zum Beispiel ausgeströmtes Gas durch einen technischen Defekt. In der Schule läuft der Unterricht heute wieder normal.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.02.2024 | 18:00 Uhr