Ihlenberg: Millionenkosten durch früheres Deponie-Aus

Der von der Landesregierung geplante neue Kurs im Umgang mit der landeseigenen Deponie Ihlenberg wird den Steuerzahler voraussichtlich Millionen kosten. Die Anlage soll laut Finanzminister Meyer 2035 schließen, bis dahin wird deutlich weniger Müll eingelagert, als bisher geplant.

Weniger Müll gleich weniger Einnahmen

Nach den bisherigen Planungen landen in den kommenden Jahren 25 Prozent weniger Müll auf der Deponie, insgesamt statt 440.000 Tonnen im Jahr nur etwa 330.000 Tonnen. Am Ende der Laufzeit heißt das, der Entsorgungs-Raum für rund zwei Millionen Tonnen bleibt ungenutzt, also leer. Der rechnerische Verlust durch entgangene Gewinne aus dem Müllgeschäft würde nach Schätzungen allein gut 110 Millionen Euro ausmachen. Dieses Geld fehlt am Ende möglicherweise bei der Rekultivierung des Geländes und müsse möglicherweise aus der Landeskasse kommen.

Verkleinerung verursacht zusätzliche Kosten

Die geringere Müllmenge reißt weitere Finanzlöcher: Weil dem Deponie-Körper Volumen für eine stabile Form - die sogenannte Kubatur - fehlt, muss mit anderen Materialen wie Sand ausgeglichen werden. Laut Sondergutachten entstehen so weitere Kosten. Finanzminister Reinhard Meyer erklärte, das sei klar gewesen, man wolle weg von einer gewinnorientierten Deponie. Die genaue Höhe der Zusatzkosten sei noch unklar.

