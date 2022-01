Schäden durch Cyberangriff in Schwerin sollen bis April behoben sein Stand: 19.01.2022 15:30 Uhr In Schwerin sollen nach dem Cyberangriff im Oktober bald alle Computer-Systeme wieder wie vor dem Angriff funktionieren. Eine Sprecherin der Stadt sagte, dass bis Ende des ersten Quartals alle Schäden durch den Cyberangriff behoben sein sollen.

Die meisten Fachverfahren stünden bereits jetzt wieder in gewohntem Umfang zur Verfügung, hieß es von der Schweriner IT- und Servicegesellschaft (SIS) und dem Kommunalservice Mecklenburg (KSM). Sie betreiben die gehackten Server. Von den Verwaltungsrechnern - rund 4.000 Computer mit Internetzugang - wurden inzwischen 3.800 wieder in Betrieb genommen.

Besserer Schutz vor Angriffen geplant

Die restlichen 200 Systeme sollen bis Ende des Monats folgen. Außerdem soll es Cyberkriminellen in Zukunft schwerer gemacht werden, die kommunalen Server erneut zu hacken und Daten einzufrieren. Bis Ende 2022 will der Computerdienstleister weitere Sicherheitsstufen für die Server mit den Bürgerdaten installieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | NDR MV Live | 19.01.2021 | 17:00 Uhr