Sanddornsterben in MV geht weiter: Keine Ernte in Ludwigslust Stand: 23.08.2022 11:25 Uhr Im ehemaligen Zentrum des deutschen Sanddorn-Anbaus gehen die Lichter aus: In der Sanddorn Storchennest GmbH in Ludwigslust fällt erstmals in der mehr als 40-jährigen Firmengeschichte die Ernte aus.

Auf rund 117 Hektar sind die meisten Sträucher dort bereits abgestorben. Hinzu kam im Sommer die Hitze - sämtliche Früchte sind abgefallen. In viele der verbliebenen Früchte hat sich ein Schädling, die Sanddornfliege, gebohrt und diese ausgehöhlt. Beim zweiten großen Anbauer im Land, Forst Schneebecke in Alt Steinhorst (Landkreis Rostock), wird gerade zum letzten Mal geerntet. Offen ist, ob hierzulande künftig überhaupt noch Sanddorn geerntet werden kann.

Kein Sanddorn-Sterben in anderen Bundesländern

Zu den Ursachen gibt es bisher wenig Erkenntnisse. Bislang wurden zahlreiche Pilze als Schaderreger festgestellt. Die Anbauer haben bereits umgedacht. In Ludwigslust werden neue Kulturen ausprobiert, Walnuss etwa, auch Aroniabeeren. Und Landwirt Schneebecke in Alt Steinhorst konzentriert sich auf sein zweites Standbein: Forstwirtschaft. In anderen Bundesländern beobachten die Anbauer nach eigenen Angaben bisher kein Sanddorn-Sterben.

