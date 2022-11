Saisonende: AIDAsol zum letzten Mal in Warnemünde Stand: 02.11.2022 11:58 Uhr Die Sommerkreuzfahrtsaison im Seebad Warnemünde geht zu Ende. Zum letzten Mal in diesem Jahr hat die AIDAsol festgemacht. 18 Uhr soll das Schiff wieder ablegen.

Mit dem Anlauf der "AIDAsol" endet heute die Hauptsaison für Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde. Anfang Dezember wird noch einmal die "Almera" im Ostseebad erwartet. Mit insgesamt 139 Anläufen waren es in dieser Saison rund 60 weniger als erwartet. Trotzdem zeigt sich Hafengeschäftsführer Jens Aurel Scharner zufrieden, dass der Kreuzfahrttourismus nach den Pandemiejahren 2020 und 2021 wieder etwas Fahrt aufnehmen konnte. Allerdings seien durch den Krieg in der Ukraine seit Februar viele Ostseerundreisen ausgefallen.

Gäste vor allem aus Deutschland und Amerika

Ingesamt brachten die 30 Kreuzfahrtschiffe dieser Saison mehr als 290.000 Gäste nach Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten waren deutsche Touristen, gefolgt vom Amerikanern, Briten, Kanadiern und Italienern. Etwa ein viertel der Kreuzfahrtschiffe hat laut Hafengeschäftsführung während der Liegezeit mindestens einmal umweltfreundlichen Landstrom genutzt.

Weitere Informationen Saisonende: AIDAdiva zum letzten Mal in Warnemünde festgemacht Zum letzten Mal in diesem Jahr hat in Warnemünde die AIDAdiva festgemacht. Damit endet die Sommerkreuzfahrtsaison im Seebad. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 02.11.2022 | 07:00 Uhr