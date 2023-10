Stand: 12.10.2023 05:00 Uhr SSC Schwerin: Zweites Spiel, zweiter Sieg

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben auch ihr zweites Saisonspiel gewonnen. Am Mittwochabend setzte sich das Team von Trainer Felix Koslowski mit 3:0 (25:13, 25:13, 25:21) gegen den VC Neuwied durch. Die Mecklenburgerinnen sind damit weiter ohne Satzverlust. Am Freitag in einer Woche (20.Oktober) hat der SSC den punktgleichen SC Potsdam zu Gast. Vorher geht es für die Pokalsiegerinnen am 15. Oktober in Rostock gegen Meister MTV Stuttgart um den Supercup. Ergebnisse und Tabelle

