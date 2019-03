Stand: 27.03.2019 18:46 Uhr

SPD-Parteitag: Gerangel um Vize-Posten

Kurz vor dem Landesparteitag der SPD am Wochenende in Rostock-Warnemünde kündigen sich Kampfkandidaturen um Spitzenposten an. Der Bildungsexperte Erik von Malottki aus Greifswald will einer von drei Vize-Parteichefs werden. Auch die Warener Landtagsabgeordnete Nadine Julitz bewirbt sich um ein Stellvertreter-Amt. Drei Vize-Posten hat die SPD insgesamt zu vergeben, vier Bewerber gibt es bisher. Julitz will die Nachfolge der eher unauffälligen stellvertretenden Parteivorsitzenden Dagmar Kaselitz antreten, die Integrationsbeauftragte kandidiert nicht erneut und zieht sich aus der Parteispitze zurück. Die Wahl Julitz' gilt wegen der Quotenregelung als sicher.

Auch Pegel und Sternberg im Rennen

Spannend dürfte es dagegen bei den Männern werden. Die beiden bisherigen Vize, Energieminister Christian Pegel und der Landrat aus Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg, treten erneut an. Pegel will das Thema Bezahlbares Wohnen nach vorn bringen, Sternberg gilt als das kommunalpolitische Aushängeschild der SPD. Der 34-jährige hatte die Landratswahl im vergangenen Jahr überzeugend gewonnen. In der SPD wird sein Name mit einem pragmatischen und hemdsärmligen Kurs verbunden.

Von Malottki wirbt für linke Positionen

Der Bildungsexperte von Malottki wirbt dagegen für mehr "linke Positionen" im SPD-Landesvorstand. Die SPD müsse zu ihren Wurzeln als eigenständige linke Volkspartei zurückkehren und "wieder zur Partei für Arbeitnehmer*innen werden", schreibt er in einer E-Mail an seinen Kreisverband Greifswald. Von Malottki macht sich für mehr Bildungsinvestitionen stark und will eine Besteuerung der Reichen. Der SPD-Mann, der hauptberuflich in der Lehrergewerkschaft GEW arbeitet, macht auch klar, dass er im vergangenen Jahr gegen die Wiederauflage der Großen Koalition auf Bundesebene gestimmt hat.

Bildungspolitischer Vorstoß sorgte für Wirbel

Die Kandidatur von Malottkis könnte den Regionalproporz in der Stellvertreter-Riege durcheinanderbringen: Vize Sternberg kommt aus Westmecklenburg, sein Kollege Pegel steht für Greifswald und Vorpommern. Von Malottki kommt aus demselben Kreisverband wie Pegel, er müsste also gegen den Minister antreten, um die regionale Balance zu halten. Von Malottki steht als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Bildung auch für einen rebellischen Antrag auf dem Parteitag, der ein Umsteuern in der Bildungspolitik fordert. Wegen der selbstkritischen Töne mit Blick auf die SPD-Regierungspolitik der vergangenen mehr als 20 Jahre hat der Vorstoß im Vorfeld parteiintern für Wirbel gesorgt: In der Fassung, die am Sonntag den 139 Delegierten zur Abstimmung vorliegen wird, gilt der Antrag allerdings als "entschärft".

Schwesig will Thema Bildung offensiv angehen

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sagte mit Blick auf die Kandidaturen und die anstehenden Debatten, es werde ein lebendiger Parteitag, das sei allemal besser als wenn nicht mehr diskutiert werde. Das Thema Bildung will die Regierungschefin offensiv angehen - mit einer Klausur der Fraktion gemeinsam mit Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) und Experten der Partei. Das werde ein wichtiges Thema in der zweite Halbzeit der Regierung, so die 44-Jährige.

Schwesig stellt sich zur Wiederwahl

Schwesig stellt sich in Rostock-Warnemünde erstmals einer Wiederwahl als Parteivorsitzende. 2017 bekam sie als Nachfolgerin des damals schwer erkrankten Erwin Sellering 91 Prozent. Schwesig sagte, sie erfahre viel Unterstützung in der Partei und rechne mit einem guten Ergebnis. Auch ihr Vertrauter, der erst im vergangenen Jahr gewählte Generalsekretär Julian Barlen, muss vom Parteitag bestätigt werden. Er will die Modernisierung der SPD vorantreiben. Auf der Habenseite kann er steigende Mitgliederzahlen verbuchen. Nach eigenen Angaben zählt die Partei im Nordosten 3.111 Mitglieder, 400 mehr als noch vor vier Jahren. "Klein, aber extrem aktiv" sei der Verband, so Schwesig.

Am Sonntag hoffen sie und Barlen beim zweiten Tages des Parteitreffens auf ausgeschlafene Delegierte. Der Parteitag beginnt zwar erst um 10 Uhr, vielen aber dürfte es früher vorkommen: Wohl eher nicht wegen der Feier auf dem traditionellen "Parteiabend", sondern wegen der in der Nacht erfolgten Umstellung auf Sommerzeit - gefühlt ist es zum Auftakt noch 9 Uhr.

