Stand: 21.08.2023 13:21 Uhr SEK-Einsatz in Strasburg: Partner bedroht Freundin per Handy

Mit Todesdrohungen gegen seine Partnerin hat ein Mann für einen Einsatz von Spezialeinsatzkräften in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gesorgt. Die 47-Jährige hatte sich in der Nacht zum Montag bei der Polizei gemeldet und von Todesdrohungen über verschiedene Kurzmitteilungsdienste berichtet. Der mutmaßliche Absender befand sich den Nachrichten zufolge in seiner Gartenlaube und drohte, jeden, der das Grundstück betritt, zu töten. Die Polizei zog Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes hinzu und griff am Morgen zu. Verletzt wurde den Beamten zufolge niemand. Der Mann wurde wegen offensichtlichen Drogenkonsums in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen laufen.

