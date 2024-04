Stand: 16.04.2024 11:11 Uhr SEK-Einsatz in Rostock: Mann bedroht Polizei

In Rostock-Schmarl läuft derzeit ein SEK-Einsatz. Ersten Angaben zufolge wollten Polizei und Veterinäramt am Morgen einen Hund aus einer Wohnung holen. Der mutmaßliche Besitzer des Hundes wollte das verhindern und bedrohte die Beamten mit einem Gegenstand, der einer Waffe ähnelte. Daraufhin hat sich die Polizei zunächst zurückgezogen und den Hund in der Wohnung gelassen. Der Einsatz mit dem Spezialeinsatzkommando läuft aber noch. Für die Öffentlichkeit bestand keine Gefahr, heißt es von der Polizei.

