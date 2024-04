Rügener Wanderfrühling beginnt Stand: 01.04.2024 08:06 Uhr Auf in die Natur: Am Ostermontag startet der zwölfte Rügener Wanderfrühling. Bis zum 30. April können Gäste und Einwohner über 180 verschiedene Angebote erleben.

Rügen ist am Ostermontag in den zwölften Wanderfrühling gestartet. Bis Ende April stehen dabei zahlreiche lange und kurze, geführte Wanderungen auf dem Programm. Gleich zu Beginn stand die Auftaktroute ganz im Zeichen von Romantikmaler Caspar David Friedrich. Sie führte vom Schloss Ranzow in Richtung Nationalpark Jasmund.

Tier- und Pflanzenwelt soll nähergebracht werden

Von kürzeren Entdeckungstouren zum Strand bis zu mehrstündigen Routen zum Beispiel durch die Nationalparks stehen beim diesjährigen Rügener Wanderfrühling jeden Tag mehrere Wanderungen zur Auswahl. Die Wanderungen sind thematisch sortiert. So kommen Wildkräutersucher genauso auf ihre Kosten, wie Anhänger von Caspar David Friedrich. Dem Maler sind in dessen Jubiläumsjahr mehrere Extratouren gewidmet. Daneben werden Ortsführungen, historische Rundgänge und kulinarische Verkostungstouren angeboten. Aber auch für Kinder gibt es viele Angebote. Ziel ist es den Wanderern bei den geführten Touren die Tier- und Pflanzenwelt der Insel näher zu bringen.

Broschüre gibt Orientierung

Alle Touren sind in einer extra herausgegebenen Broschüre vom Tourismusverband Rügen zu finden. Dort sind die Wanderungen thematisch, chronologisch und farblich sortiert. Sie enthält zudem die Preise für die Teilnahme, Anmeldefristen und einige Hinweise zu den Wanderungen. Die Broschüre gibt es in den Kurverwaltungen und Tourist-Infos und auch online.

